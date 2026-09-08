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Журнал «Профиль»

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Верховный комиссар ООН по правам человека предупредил об экзистенциальной угрозе ИИ

Верховный комиссар ООН по правам человека предупредил об экзистенциальной угрозе ИИ

Фолькер Тюрк на 63-й сессии Совета по правам человека заявил о рисках, связанных с передовыми системами искусственного интеллекта (ИИ), и призвал к усилению их регулирования.

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