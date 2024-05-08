Мининский проведет в июне университетские каникулы для школьников

Университетские каникулы, во время которых дети узнают о научных программах вуза, примут участие в творческих и спортивных мастер-классах и попробуют свои силы в медиа-искусстве, организует в июне этого года для нижегородских школьников – учащихся 1 – 8 классов Мининский университет.
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