Мининский проведет в июне университетские каникулы для школьников

Университетские каникулы, во время которых дети узнают о научных программах вуза, примут участие в творческих и спортивных мастер-классах и попробуют свои силы в медиа-искусстве, организует в июне этого года для нижегородских школьников – учащихся 1 – 8 классов Мининский университет.