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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алекс Албон: «Уильямс» с самого начала находится в положении догоняющего»

Албон призвал команду активнее улучшать болид. Пилот «Уильямса» надеется, что команда сможет отыграть отставание от конкурентов после летнего перерыва в чемпионате, подготовив первое крупное обновление машины.

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