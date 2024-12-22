Кто не курит и не пьёт, тот богатеньким помрёт: сколько можно сэкономить если отказаться от вредных товаров на полгода

Разговоры о вредных привычках и продуктах могут быть вечными. Но многие из нас подвержены им. Но раз уж удар по здоровью людей не пугает – может, удар по кошельку заставит задуматься? Тульская служба новостей посчитала, сколько за полгода потратит наш "теоретический человек" на свои капризы, и что на эту сумму он мог бы купить.