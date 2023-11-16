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Супруга Нетаньяху: Похищенная ХАМАС женщина родила в плену

Супруга Нетаньяху: Похищенная ХАМАС женщина родила в плену

Жена израильского премьера Биньямина Нетаньяху Сара написала письмо супруге главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена Джилл, в котором сообщила, что похищенная радикалами организации ХАМАС женщина родила в плену ребенка.

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