Супруга Нетаньяху: Похищенная ХАМАС женщина родила в плену

Жена израильского премьера Биньямина Нетаньяху Сара написала письмо супруге главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена Джилл, в котором сообщила, что похищенная радикалами организации ХАМАС женщина родила в плену ребенка.
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