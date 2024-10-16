Санкт-Петербург представили на Международном форуме «Россия – спортивная держава»

Он пройдет в Уфе с 17 по 19 октября Город самых романтических забегов и ярких спортивных событий, родина отечественного олимпийского движения и колыбель российского спорта – Санкт-Петербург – готовится к Международному спортивному форуму «Россия – спортивная держава», который пройдет в Уфе с 17 по 19 октября.