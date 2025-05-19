В Калуге завершился молодёжный форум «Юность-2025»

Форум стал четырёхдневным марафоном знаний, вдохновения и патриотизма. Каждый день участников был наполнен увлекательными тренингами, познавательными мастер-классами и встречами с интересными людьми, а также захватывающими квестами и командными испытаниямиВ Калуге завершился молодёжный форум «Юность-2025».
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