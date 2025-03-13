К лету 2025 года в Байкальске запустят блочно-модульную электрокотельную

В Байкальске к лету 2025 года планируется запуск новой блочно-модульной электрокотельной, призванной обеспечить горячее водоснабжение города в летний период и служить резервным источником тепла при авариях на ТЭЦ, сообщили в областном правительстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии