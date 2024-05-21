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Надежная ставка: как формировать сбережения, не опасаясь инфляции

Надежная ставка: как формировать сбережения, не опасаясь инфляции

Более половины россиян (59%) делают накопления, из них свыше 27% откладывают часть дохода регулярно. При этом почти треть (29%) респондентов все еще хранят сбережения дома, выяснили страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк «Приморье» в ходе совместного опроса*.

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