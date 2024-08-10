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«Охотник за астероидами» NEOWISE завершил миссию и вскоре сгорит в атмосфере Ко...

«Охотник за астероидами» NEOWISE завершил миссию и вскоре сгорит в атмосфере Ко...

«Охотник за астероидами» NEOWISE завершил миссию и вскоре сгорит в атмосфереКосмический инфракрасный телескоп NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) NASA завершил работу на орбите в рамках длившейся более 10 лет миссии по планетарной обороне, включавшей поиск и изучение астероидов и комет, в том числе тех, которые могут представлять угрозу для Земли.

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