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ООН обвинили в игнорировании преступлений Киева в Харьковской области

ООН обвинили в игнорировании преступлений Киева в Харьковской области

Международные правозащитные организации игнорируют преступления Киева в Харьковской области. Об этом заявила уполномоченный представитель по правам человека и ребенка российской администрации региона Виктория Колесник-Лавинская, передает РИА Новости.

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