На супутниковому знімку показано авіабазу Саки перед вибухом у вівторок, 9 серпня 2022 року Україна заявила, що на авіабазі в Криму знищено дев'ять російських літаків При цьому Київ не став публічно брати на себе відповідальність за вибухи на авіабазі Саки Українські ВПС заявили, що внаслідок потужних вибухів на авіабазі у Криму було знищено дев'ять […] Сообщение Україна заявила, що на авіабазі в Криму знищено дев'ять російських літаків появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.