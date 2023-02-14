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Эксперт предупредила, как с марта изменится расчет платежей за квартиру

С 1 марта владельцы квартир будут оплачивать общедомовые нужды (ОДН) на основе фактического потребления, если установлен счетчик — если его нет, то расчет будет производиться по измененным нормативам, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им.

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