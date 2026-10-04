Путин поздравил школу имени Гнесиных с 80-летием и пожелал успехов

Президент Путин поздравил педагогов, учащихся и выпускников Московской школы имени Гнесиных с 80-летием.
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