Нефть восстанавливает цену под действием геополитических факторов Татьяна АрестоваПосле недавнего резкого спада, прервавшего трехдневную серию роста, цены на нефть начали восстанавливаться на торгах 28 августа.
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