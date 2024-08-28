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Нефть восстанавливает цену под действием геополитических факторов

Нефть восстанавливает цену под действием геополитических факторов

Нефть восстанавливает цену под действием геополитических факторов Татьяна АрестоваПосле недавнего резкого спада, прервавшего трехдневную серию роста, цены на нефть начали восстанавливаться на торгах 28 августа.

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