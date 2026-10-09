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Спорт Уик-Энд

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Бывший тренер СКА оценил старт команды и назвал причины последних неудач

Бывший тренер СКА оценил старт команды и назвал причины последних неудач

Петербургский СКА выдал один из самых противоречивых стартов в чемпионате КХЛ. Команда после первых восьми туров являлась потенциальным лидером всего чемпионата, потерпев всего одно поражение.

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