Заранее пршу прощения, дорогие друзья, если проскользнёт пару резких эпитетов. Вот прям не могу, за живое задели.
Алексей Маресьев вдохновляет людей на Западе, а у нас книгу о нём удалили из школьной программы
Комментарии
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ninikooo Митусова
Это потому, что у нас Министр образования и Министр культуры- откровенные дебилы. Сами они эту книгу не читали- если они вообще что- то читают. Кравцов, наверное, до сих пор Диснеевские мультики смотрит, а Любимова - фильмы 18+, отсюда и такие выкрутасы. Это « ждуны», которые разлагают молодежь изнутри- что школьную программу «похерили», что в « культурке» творится сплошное безобразие- мат, грязь и пошлость.
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8 час.
Александр Бабин
Да как Запад создал в 90г.программу школьного обучения -исключив всё российское и русское-так чиновники и шлёпают не заморачиваясь А страдает обучение детей
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5 час.
АЧ
Алексей Чочия
Так всё правительство осталось на своих местах без изменений. Что же нам ждать?
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4 час.
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