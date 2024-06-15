Алексей Маресьев вдохновляет людей на Западе, а у нас книгу о нём удалили из школьной программы

ninikooo Митусова

Это потому, что у нас Министр образования и Министр культуры- откровенные дебилы. Сами они эту книгу не читали- если они вообще что- то читают. Кравцов, наверное, до сих пор Диснеевские мультики смотрит, а Любимова - фильмы 18+, отсюда и такие выкрутасы. Это « ждуны», которые разлагают молодежь изнутри- что школьную программу «похерили», что в « культурке» творится сплошное безобразие- мат, грязь и пошлость.