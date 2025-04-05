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Куйвашев на свободе: Свердловский экс-губернатор одной фразы, чтобы сказать об уголовном деле

Куйвашев на свободе: Свердловский экс-губернатор одной фразы, чтобы сказать об уголовном деле

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на свободе. Ему хватило одной фразы, чтобы рассказать об уголовном деле, в котором он якобы является фигурантом.

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