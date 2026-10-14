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Знаменитый на весь мир Кубанский казачий хор отмечает сегодня 215-летие! Поздравления и овации

Знаменитый на весь мир Кубанский казачий хор отмечает сегодня 215-летие! Поздравления и овации

Глава Следкома РФ поздравил знаменитый творческий коллектив с крупным историческим юбилеем. Он подчеркнул, что Государственный академический Кубанский казачий хор по праву признан старейшим музыкальным ансамблем страны, культурным достоянием Кубани и ключевым хранителем отечественного исторического наследия.

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