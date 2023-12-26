В Астраханской области общественники и полицейские пригласили детей в сказочный мир Театра Оперы и Балета

Окунуться в волшебную атмосферу Театра Оперы и Балета – вот о чем мечтали воспитанники отделения «Гармония» социально-реабилитационного центра «Вера», расположенного в селе Сасыколи Харабалинского района Астраханской области озвучив в письме Деду Морозу свое желание «Познакомиться с артистами, посидеть на репетиции спектакля».