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Закон, порядок, государство

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В Астраханской области общественники и полицейские пригласили детей в сказочный мир Театра Оперы и Балета

Окунуться в волшебную атмосферу Театра Оперы и Балета – вот о чем мечтали воспитанники отделения «Гармония» социально-реабилитационного центра «Вера», расположенного в селе Сасыколи Харабалинского района Астраханской области озвучив в письме Деду Морозу свое желание «Познакомиться с артистами, посидеть на репетиции спектакля».

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