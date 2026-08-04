В Финляндии одобрили запуск первого в мире хранилища ядерных отходов

В нём можно хранить отработанное ядерное топливо в течение 100 тыс. летУправление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) сообщило о выдаче лицензии на эксплуатацию первого в мире постоянного подземного хранилища ядерных отходов.
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