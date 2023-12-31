СВО и будет продолжаться ещё достаточно долго, пять-семь, а может быть и десять лет

Политнавигатор «Путин дал полный карт-бланш военным» – в Киеве готовят к сдаче территорий сразу на нескольких направлениях Переход ВСУ к «стратегической обороне» подразумевает под собой выравнивание линии боевого соприкосновения с выводом войск на более выгодные позиции, как это делали русские, когда оставляли Херсон.