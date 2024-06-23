Куда направились российские туристы, если их интерес к турецким отелям падает?

Турецкие отельеры начали снижать цены на туры в Турцию из России из-за их низкого спроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тараса Кобищанова.
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