В Москве зафиксировали редкое погодное явление из-за холодов

Синоптик сообщил о редком явлении в Москве из-за аномальных морозовВ условиях аномальных морозов в Москве и в целом в Центральной России было зафиксировано редкое атмосферное явление - ледяные иглы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .