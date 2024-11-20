«Билайн» предупредил о взломе аккаунтов на «Госуслугах»

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они отправляют жертве цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают «код подтверждения доставки», который на самом деле дает доступ к порталу госуслуг, рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования оператора «Билайн».
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