«Билайн» предупредил о взломе аккаунтов на «Госуслугах»

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они отправляют жертве цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают «код подтверждения доставки», который на самом деле дает доступ к порталу госуслуг, рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования оператора «Билайн».