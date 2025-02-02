Депутатам предложили дать возможность стать «ближе к народу»

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести на законодательном уровне обязанность для представителей всех выборных органов власти регулярно выступать в средствах массовой информации, а также на личных встречах с избирателями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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