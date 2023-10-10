3Commas находится в состоянии повышенной готовности после взлома нескольких учетных записей пользователей

Поставщик ботов для торговли криптовалютой 3Commas был переведен в режим повышенной готовности после взлома учетных записей некоторых пользователей, который привел к выполнению несанкционированных сделок.
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