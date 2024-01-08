"Зеркало недели": взрывы прогремели в Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске

В нескольких городах на территории Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает "Зеркало недели". Отмечается, что взрывы слышны в Кривом Роге, подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, в Днепропетровске, Хмельницком, а также в Харькове и Харьковской области.