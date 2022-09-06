ДВФУ стал официальным работодателем курсантов "Муравьев-Амурский 2030"

Во Владивостоке на полях Восточного экономического форума (6+) состоялось подписание соглашений между организатором программы — некоммерческой организацией "Фонд развития социальных инициатив", Школой управления СКОЛКОВО и Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ).
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