Nintendo показала каждую игру Donkey Kong Country на Switch в новом трейлере Nintendo выпустила ...

Nintendo показала каждую игру Donkey Kong Country на Switch в новом трейлереNintendo выпустила новый трейлер, в котором рассказывается о каждой игре Donkey Kong Country на Switch в рамках подготовки к выпуску Donkey Kong Country Returns HD 16 января 2024 года.
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