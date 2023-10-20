Врач Кашух отнесла слабость и бессонницу к симптомам проблем с кишечником

Боли в животе, диарея или запор сигнализируют о кишечном расстройстве. Данный недуг также может проявляться через бессонницу и повышенную утомляемость, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии