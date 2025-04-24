Адвокат Бахилин: нотариус фиксирует доли при разводе без шанса на пересмотр

Договоренности при разводе лучше фиксировать у нотариуса - кто что получает и в каких долях. В этом случае пересмотреть ранее достигнутые договоренности в дальнейшем, скорее всего, не получится, заявил "Газете.
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