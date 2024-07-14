Российский академик оценил шансы Трампа на победу на выборах после покушения

Научный руководитель Института США и Канады Российской академии наук (РАН), член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Рогов оценил шансы кандидата в президенты США Дональда Трампа на победу на выборах после покушения.
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