Одно слово и якутского адвоката лишили должности на 5 лет: Говорит, ни о чём не жалеет

В Якутии адвоката лишили должности на пять лет. Причиной стал телефонный разговор с секретарём судебного заседания, во время которого прозвучало обидное прозвище, которым награждают украинцев, в адрес судьи.
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