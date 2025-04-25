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ФедералПресс

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Песков заявил, что Путин и Трамп обмениваются посланиями через Уиткоффа

Песков заявил, что Путин и Трамп обмениваются посланиями через Уиткоффа

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву представляет собой форму челночной дипломатии.

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