Неизвестный похитил сейф с 2,9 млн рублей из кабинета НИИ Цитологии РАН в Петербурге

Стражи порядка разбираются в обстоятельствах исчезновения сейфа с деньгами в Петербурге. Как сообщило СМИ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, металлический ящик похитили из кабинета НИИ Цитологии РАН.
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