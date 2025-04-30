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Нижегородская правда

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Семь социальных инициатив нижегородских организаций вышли на федеральный этап конкурса «Мой добрый бизнес»

Семь социальных инициатив нижегородских организаций вышли на федеральный этап конкурса «Мой добрый бизнес»

Семь нижегородских социальных практик были отмечены в ходе межрегионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес» — они дошли до финального этапа оценки и представляют наш регион на федеральном этапе конкурса.

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