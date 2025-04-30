Семь социальных инициатив нижегородских организаций вышли на федеральный этап конкурса «Мой добрый бизнес»

Семь нижегородских социальных практик были отмечены в ходе межрегионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес» — они дошли до финального этапа оценки и представляют наш регион на федеральном этапе конкурса.
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