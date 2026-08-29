Судан: 28 августа местные источники сообщили, что три человека были убиты и еще несколько получили ранения в результате ударов беспилотников Сил быстрой поддержки (RSF) по Диллингу, штат Южный Кордофан.
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