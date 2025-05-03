Кейт Миддлтон выгуляла твидовый пиджак из своего прошлого

Если принцесса Уэльская находит подходящий образ, она остаётся верна ему годами. Вспомните её платья-пальто от Catherine Walker, которые она носит уже более десяти лет, или любимые скинни-джинсы, в которых Кейт выходила два дня подряд во время визита на шотландский остров Малл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии