Кейт Миддлтон выгуляла твидовый пиджак из своего прошлого

Если принцесса Уэльская находит подходящий образ, она остаётся верна ему годами. Вспомните её платья-пальто от Catherine Walker, которые она носит уже более десяти лет, или любимые скинни-джинсы, в которых Кейт выходила два дня подряд во время визита на шотландский остров Малл.