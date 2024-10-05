Босова: информатику в школах нужно изучать с 5-го класса из-за цифровой гигиены

Автор учебников и учебных пособий по курсу "Информатика" для основной и старшей школы, член-корреспондент Российской академии образования Людмила Босова рассказала, что информатику в школах необходимо изучать с 5 класса из-за цифровой гигиены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии