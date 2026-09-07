Бабы больше не нарожают, убьют баб: Западу плевать на Киев, им надо, чтобы хоть кто-то в русских стрелял

Responsible Statecraft: У Украины ужасные демографические перспективы, женская мобилизация сделает их еще страшнее Александр Перевалов Фото: Ml1 / Keystone Press Agency / Global Look Press Население Украины за 35 лет сократилось вдвое — с 52 млн в 1991 году до 24−26 млн в нынешнем.
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