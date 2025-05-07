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Президент ФИФА заявил Трампу, что надеется на участие России в ЧМ-2026

Президент ФИФА заявил Трампу, что надеется на участие России в ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом 6 мая рассказал об ожидании, что Россия сможет участвовать в чемпионате мира по футболу в 2026 году после окончания конфликта на Украине.

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