Президент ФИФА заявил Трампу, что надеется на участие России в ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом 6 мая рассказал об ожидании, что Россия сможет участвовать в чемпионате мира по футболу в 2026 году после окончания конфликта на Украине.