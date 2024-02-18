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Эксперт Железняков заявил, что Кикина и Федяев могут не стать Героями РФ

Эксперт Железняков заявил, что Кикина и Федяев могут не стать Героями РФ

Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев, слетавшие в октябре 2022 года на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX, рискуют не получить звание Героя России.

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