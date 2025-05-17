Паленый алкоголь, нелегал и хозяин Оглы: пермский бар, где погибла девочка, имел мощную крышу

Русский Колоколъ Забегаловка, где случилась трагедия. Официальные структуры продолжают настаивать на версии случайной смерти посетительницы бара "Пиво.
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