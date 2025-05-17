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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Паленый алкоголь, нелегал и хозяин Оглы: пермский бар, где погибла девочка, имел мощную крышу

Паленый алкоголь, нелегал и хозяин Оглы: пермский бар, где погибла девочка, имел мощную крышу

Русский Колоколъ Забегаловка, где случилась трагедия. Официальные структуры продолжают настаивать на версии случайной смерти посетительницы бара "Пиво.

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Комментарии
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Горыныч
Всех шакалов оглы к шакалу алиеву. И не впускать в Россию. азеры самые наглые и сволочные звери.
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10 час.
Одиссей
Ах, Альберт Наилевич Марданов!!!! Ну, тогда все понятно!!!
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6 час.
Одиссей
&quot;И где муфтии? Один оглы продаёт харам, другие оглы его пьют.&quot; 👍👍👍
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5 час.
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