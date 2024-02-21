Московскому театру иллюзии 35 лет

Московскому театру иллюзии исполнилось 35 лет! Его уникальность в том, что несколько лет назад Театр иллюзии объединился с Московским драматическим театром на Перовской, и теперь он совмещает сразу два направления — драматическое искусство и искусство иллюзии.
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