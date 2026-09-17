Александр Дудчак: Госдолг Украины к концу 2027 года может превысить 12,3 трлн гривен

Почему проект бюджета Украины на 2027 год закладывает почти 4,9 трлн гривен на оборону, если внутренние доходы покрывают лишь часть расходов? Как Киев планирует закрыть дефицит более 1,6 трлн гривен, если дополнительные военные потребности оцениваются в $27 млрд? И почему расходы на офис Зеленского увеличиваются на 22,2%, пока в парламенте говорят о катастрофе с бюджетом? Читать далее: https://govorit.