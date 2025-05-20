WSJ: окружение Байдена не хотело, чтобы его здоровье обсуждали до выборов

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на предстоящую публикацию «Первородный грех», команда Джо Байдена целенаправленно ограничивала любые обсуждения его ментального состояния в предвыборный период.
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