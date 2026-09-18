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Тульские новости

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Тульская область поддерживает демографическую инициативу выплатами семьям

Тульская область поддерживает демографическую инициативу выплатами семьям

Председатель Совета Тульского областного союза потребительских обществ, Татьяна Труфанова рассказала в материале «Бизнес-Журнала», почему они поддержали демографический курс.

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