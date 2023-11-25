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Книга рекордов России зафиксирует рекорд сборной по числу игроков, забивших в одном матче – с Кубой (8:0)

Книга рекордов России зафиксирует рекорд сборной по числу игроков, забивших в одном матче – с Кубой (8:0)

В недавнем товарищеском матче национальной команды России с Кубой (8:0) мячи забили 8 игроков – Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

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