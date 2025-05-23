На крепостной стене провели противоаварийные работы

Ранее реставрацию визитной карточки Смоленска поддержал Президент России Владимир Путин Противоаварийные работы в рамках госпрограммы по сохранению культурного наследия завершились на XXVI прясле Смоленской крепостной стены в Смоленске.
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